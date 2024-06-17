يورو 2024 - مدرب البرتغال: خبرات رونالدو ضرورية.. ومنتخب جورجيا يذكرني بـ بنما

يرى روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال إن رغبة كريستيانو رونالدو في التواجد وخبرته ضرورية للفريق.

ويستعد منتخب البرتغال لافتتاح مبارياته في اليورو غدا السبت بمواجهة تركيا.

وقال مارتينيز في حوار نقلته صحيفة سبورت: "خطوتنا الأولى كانت التأهل للبطولة وحققنا الفوز في 10 مباريات بالتصفيات الآن حان الدور لثلاث مباريات أهم".

وواصل "نشعر بالحماس والكثير من المسؤولية، والتجارب السابقة تشير إلى عدم أهمية طريقة التأهل للبطولة ولكن المهم هو الذهاب بعيدا، وسنلعب ثلاث مباريات ضد فرق مختلفة وصعبة بالمجموعات".

وتابع "منتخب التشيك يحب المخاطرة وهو فريق تنافسي ولديه خبرات وبعض المواهب وسيلعبون ضدنا رأس برأس، منتخب تركيا لديه مدرب إيطالي ومع وجود لاعبين شباب تم تأسيسهم بشكل جيد، أما جورجيا تذكرني ببنما في كأس العالم 2018، من الخطير أن تلعب ضد فريق جديد يخوض التجرب دون أي سلبيات ولديهم لاعبين رائعين مثل كفارتسخيليا".

وشدد "أن نكون مرشحين أفضل من تعرضنا للانتقادات، لا يزال الطريق طويلا أمامنا ويجب أن نتطور".

وأكمل "لا يوجد مرشحين للتتويج باليورو، تلك البطولة فاز بها 10 منتخبات مختلفة وهذا يعني أن جميعهم يصدقون قدرتهم على التتويج، وإنجلترا واحد من المرشحين لم يتوج باللقب من قبل، وأعتقد أن هناك 7 منتخبات رئيسية مرشحة للفوز باللقب".

وأضاف "كل لاعب لديه مسيرته الخاصة ولكن رونالو هو الوحيد الذي خاض أكثرمن 200 مباراة مع المنتخب والهداف التاريخي لليورو، بالطبع لم يعد كما كان منذ 20 عاما ولكن طوال تلك المدة كان على القمة، خبرته ورغبته في المساعدة ضرورية".

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب كل من تركيا وجورجيا والتشيك.