من أجل دعم دي زيربي.. رومانو: مارسيليا يقترب من تعيين مدير ساسولو السابق

اقترب نادي مارسيليا من تعيين جيوفاني روسي المدير التقني ساسولو السابق من أجل دعم روبرتو دي زيربي.

واتفق النادي الفرنسي مع المدرب الإيطالي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل ولمدة 3 أعوام مقبلين.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مارسيليا يريد دعم دي زيربي وصنع بيئة مريحة له.

ولذلك قرر النادي التعاقد مع روسي الذي عمل مع دي زيربي في نادي ساسولو وحققا النجاح معا هناك.

وأكد رومانو أن روسي سيوقع على عقد مدته 3 أعوام أيضا مثل دي زيربي.

وقرر دي زيربي الرحيل من تدريب برايتون في نهاية الموسم المنقضي بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.

وأعلن نادي برايتون الإنجليزي في وقت سابق تعيين الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي دي زيربي.

ووقع المدرب البالغ 31 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2027، وسيبدأ مهمته في الفترة التحضيرية في يوليو المقبل.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة النادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية".