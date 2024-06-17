من أجل دعم دي زيربي.. رومانو: مارسيليا يقترب من تعيين مدير ساسولو السابق

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

اقترب نادي مارسيليا من تعيين جيوفاني روسي المدير التقني ساسولو السابق من أجل دعم روبرتو دي زيربي.

واتفق النادي الفرنسي مع المدرب الإيطالي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل ولمدة 3 أعوام مقبلين.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مارسيليا يريد دعم دي زيربي وصنع بيئة مريحة له.

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ولذلك قرر النادي التعاقد مع روسي الذي عمل مع دي زيربي في نادي ساسولو وحققا النجاح معا هناك.

وأكد رومانو أن روسي سيوقع على عقد مدته 3 أعوام أيضا مثل دي زيربي.

وقرر دي زيربي الرحيل من تدريب برايتون في نهاية الموسم المنقضي بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.

وأعلن نادي برايتون الإنجليزي في وقت سابق تعيين الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي دي زيربي.

ووقع المدرب البالغ 31 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2027، وسيبدأ مهمته في الفترة التحضيرية في يوليو المقبل.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة النادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية".

وأضاف: "لديه أسلوب لعب يتماشى مع الطريقة التي نريد أن يلعب بها فريق برايتون، وأنا واثق من أن مشجعينا سيقدرونه ويستمتعون به".

وأتم "يتمتع فابيان أيضا بخبرة تدريبية ممتازة وعمل مع الاتحاد الألماني على مختلف المستويات العمرية. نحن متحمسون حقا لبدء العمل مع فابيان للتحضير للموسم المقبل".

هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما، قاد لتوه سانت باولي إلى التأهل من الدرجة الثانية إلى البوندسليجا في ألمانيا.

مدرب برايتون الجديد سيصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على مستوى المدربين عموما فهو الثاني، بعد المؤقت رايان ميسون الذي تولى توتنام هوتسبر بعمر 29 عاما في 2021.

أيضا هورزيلر هو ثاني أصغر مدرب في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث تسلم مهمة سانت باولي في ديسمبر 2022، بعمر 29 عاما و11 شهرا.

وخلال 18 شهرا، حول سانت باولي إلى فريق قوي وتوج معه في النهاية بدوري الدرجة الثانية، رغم أنه سابع أكثر فريق إنفاقا للأموال في الدوري.

أسلوب هورزيلر الكروي الجذاب يعتمد على البناء من الخلف والمخاطرة بالكرة وتمرير المدافعين المتكرر، وينوع في الإيقاع بين التمريرات القصيرة والسريعة واختراق المساحات.

تلك العناصر جعلته خيارا مناسبا للغاية لأسلوب برايتون، الذي تم بناؤه مع جراهام بوتر ثم دي زيربي.

والأهم أن هورزيلر طور فريقه بدون إنفاق الكثير، وهو جزء من سياسة برايتون الذي يعتمد على تطوير اللاعبين وبيعهم.

واحتل برايتون الموسم المنقضي المركز الـ 11 برصيد 48 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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