مساوئ الجلاكتيكوس الجديد؟ لاعب مدريد: لا توجد فرصة للاعبي الأكاديمية لذلك رحلت

رحل إيكر برافو لاعب ريال مدريد كاستيا بسبب عدم وجود أي فرصة للاعبي الأكاديمية في الحصول على فرصة للعب مع الفريق الأول حسبما يرى.

وقضى برافو الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن.

وقال المهاجم الإسباني لصحيفة ماركا: "أبحث الآن عن مشروع يمكنني من خلاله اللعب والشعور بالأهمية".

وأضاف "ربما أتمكن من العودة إلى ريال مدريد يوما ما بتحقيق أرقام جيدة خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن هناك كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو، وجود بيلينجهام، لا توجد فرصة للاعبي الأكاديمية".

وكون فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد جلاكتيكوس جديد في الفترة الحالية خاصة بعد التعاقد مع مبابي بعدما فعل الأمر ذاته من قبل.

إذ تعاقد بيريز مع لويس فيجو ورونالدو نازاريو وديفيد بيكهام مع وجود إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وغيرهم.

ولذلك من الصعب حصول لاعب من أكاديمية النادي على مساحة للعب مع الفريق الأول في ظل وجود نجوم العالم.

وتكون برافو في برشلونة حيث لاماسيا لكن رحل إلى ليفركوزن قبل العودة إلى إسبانيا خلال ريال مدريد.