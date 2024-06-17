تقرير: اجتماع بين يوفنتوس ووكيل كييزا.. والنادي يحدد مطالبه لبيعه

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

كييزا - يوفنتوس - فيرونا

سيجتمع نادي يوفنتوس بفالي رمضاني وكيل أعمال فيديريكو كييزا لاعب الفريق من أجل مناقشة مستقبله في الفترة المقبلة.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن البيانكونيري سيجتمع مع رمضاني عقب بطولة يورو 2024 بناء على طلب اللاعب بسبب رغبته في التركيز بشكل كامل عليها قبل الخوض فيما سيفعله في مستقبله.

وحسب التقارير الإخبارية فإن يوفنتوس ليس لديه أي مانع لبيع كييزا إذ لا توجد ثقة في نجاحه تحت قيادة تياجو موتا المدير الفني الجديد للفريق.

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وحدد يوفنتوس مطالبه المالية إذ لن يبيع كييزا بمبلغ أقل من 25 مليون يورو وفقا لكالتشيو ميركاتو.

وفي حال البقاء سيطلب يوفنتوس تمديد عقد اللاعب الإيطالي الذي سينتهي في 2025.

ويعتبر الدوري السعودي وروما أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى دانييلي دي روسي المدير الفني لروما أن كييزا مناسب بشكل كبير مع خططه حسبما أكدت التقارير الصحفية في الفترة الماضية.

وانتقل كييزا إلى يوفنتوس في صيف 2020 قادما على سبيل الإعارة من فيورنتينا مقابل 12 مليون يورو، وتم التعاقد معه بشكل دائم فيما بعد مقابل 44 مليون يورو.

ووصلت قيمته السوقية الآن حسب موقع ترانسفير ماركت إلى 35 مليون يورو.

الدوري الإيطالي يوفنتوس فيديريكو كييزا روما
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