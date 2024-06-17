كالتشيو ميركاتو: ميلان يقرر تفعيل بند شراء لاعب ريال مدريد

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

أليكس خيمينيز

قرر نادي ميلان تفعيل بند شراء أليكس خيمينيز لاعب ريال مدريد والذي قضى الموسم المنقضي معارا إلى الفريق الإيطالي.

ولعب الظهير الأيمن الموسم المنقضي مع الروسونيري في فريق الشباب وصد ليخوض 5 مباريات مع الفريق الأول.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أن ميلان قرر تفعيل بند الشراء والذي يبلغ 5 ملايين يورو.

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ولكن حسب الموقع ذاته فإن ريال مدريد قد وضع بند أحقية إعادة الشراء دون الكشف عن المبلغ.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب الإسباني في فريق ميلان الثاني تحت 23 عاما في دوري الدرجة الرابعة الموسم المقبل.

ويستمر التعاون بين ميلان وريال مدريد، إذ خلال الأعوام الأخيرة تعاقد الشياطين الحمر مع براهيم دياز وثيو هيرنانديز وطورهما ميلان كثيرا.

وعاد دياز مرة أخرى لريال مدريد الموسم المقبل عن طريق بند أحقية إعادة الشراء وتألق كثيرا عندما كان يدخل بديلا في أغلب الأوقات.

لكن الظهير الفرنسي لم يكن في عقده هذا البند ولهذا يستمر تألقه في ميلان حتى الآن.

ريال مدريد الدوري الإيطالي ميلان أليكس خيمينيز
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