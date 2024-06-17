بعد الأداء الرائع.. رومانو: ريال مدريد سيبدأ المفاوضات لتمديد عقد كارباخال

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

قرر نادي ريال مدريد بدء المفاوضات مع داني كارباخال لاعب الفريق من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الظهير الإسباني بنهاية العام القادم 2025.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد اتخذ القرار في بدء المفاوضات مع كارباخال.

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وشدد رومانو أن الملكي سعيد للغاية بأداء كارباخال والتزامه، ولذلك يستحق البقاء في ريال مدريد.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 في المباراتين الرسميتين الأخيرتين له.

وتمكن كارباخال من التسجيل في شباك بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا وتوج باللقب.

وكذلك أحرز في كرواتيا في المباراة الأولى من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وحسب شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق فإن ريال مدريد يخطط لأخذ خطوات متقدمة لتجديد عقد لوكاس فاسكيز أيضا وأنه لا يقل أهمية عن لوكا مودريتش.

وأفادت الشبكة سابقا أن النادي الملكي يعتبر أمر تجديد عقد أندري لونين هام للغاية في الفترة المقبلة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في ظل إصابة تيبو كورتوا في أغلب فترات الموسم المنقضي.

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