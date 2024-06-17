وكيله: كفاراتسخيليا يريد الرحيل.. ورد ناري من نابولي

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

خفيشا كفاراتسخيليا

أكد ماموكا يوجيلي وكيل أعمال خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي، أنه يريد الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال يوجيلي لصحيفة سبورت إيميدي الجورجية: "يريد كفاراتسخيليا الرحيل من نابولي، لكن في الوقت الحالي نركز على بطولة يورو".

وأضاف "مع أنطونيو كونتي، لدى نابولي خطط كبيرة، لكن هذا لا يعني أن كفاراتسخيليا يريد البقاء هنا".

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واختتم "هدفنا هو اللعب في دوري أبطال أوروبا، والمشكلة أنه إذا بقى هنا سيخسر العام بأكمله بسبب عدم مشاركة نابولي في الأبطال".

والد اللاعب أيد قرار وكيل أعمال نجله وأشار إلى أن التعامل مع 4 مدربين خلال عامين غير جيد لكفاراتخسليا.

رد ناري

لم يقف النادي مكتوف الأيدي، بل رد على تصريحات يوجيلي.

ونشر النادي كلماته كالتالي:

في إشارة إلى تصريحات وكيل أعمال كفاراتسخيليا، يؤكد النادي أن اللاعب لديه عقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مع النادي.

كفاراتسخيليا ليس للبيع، الوكلاء أو الآباء لا يقررون مستقبل اللاعب المتعاقد مع نابولي، بل نحن من نقرر، نهاية القصة.

وأعلن نابولي منذ فترة التعاقد مع كونتي لتدريب الفريق لمدة 3 أعوام في محاولة للبناء من جديد بعد موسم سيء.

وتوج نادي الجنوب ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي ثم رحل لوتشيانو سباليتي وانهار المشروع.

وأدى ذلك لعدم مشاركة نابولي في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

الدوري الإيطالي نابولي كفاراتسخيليا أنطونيو كونتي
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