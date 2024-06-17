مواعيد مباريات الإثنين17 يونيو - الزمالك ضد المصري.. وفرنسا وبلجيكا في يورو 2024

يلاقي الزمالك منافسه المصري في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تستكمل مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة يورو 2024 بخوض منتخبي فرنسا وبلجيكا مباراتين لكل منهما.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الزمالك × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس

الإسماعيلي × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة على قناة أون تايم سوبرتس 2.

الجونة × البنك الأهلي.. نقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

النمسا × بلجيكا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بلجيكا × سلوفاكيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

رومانيا × أوكرانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.