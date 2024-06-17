مواعيد مباريات الإثنين17 يونيو - الزمالك ضد المصري.. وفرنسا وبلجيكا في يورو 2024

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - عبد الله السعيد

يلاقي الزمالك منافسه المصري في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تستكمل مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة يورو 2024 بخوض منتخبي فرنسا وبلجيكا مباراتين لكل منهما.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة يورو 2024 - مدرب سلوفاكيا: لسنا المرشحين أمام بلجيكا.. والمهم ألا نخسر

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الزمالك × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس

الإسماعيلي × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة على قناة أون تايم سوبرتس 2.

الجونة × البنك الأهلي.. نقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

النمسا × بلجيكا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بلجيكا × سلوفاكيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

رومانيا × أوكرانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

الزمالك الدوري المصري يورو 2024 فرنسا
نرشح لكم
يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة يورو 2024 - مدرب سلوفاكيا: لسنا المرشحين أمام بلجيكا.. والمهم ألا نخسر يورو 2024 - بيلينجهام: هدفي ضد صربيا؟ اعتدت على دخول منطقة الجزاء مع ريال مدريد ذراع الكرة.. وذراع الخمر يورو 2024 - إريكسن: في البطولة الحالية قصتي مختلفة تماما يورو 2024 - مواصلا الإبهار.. 4 أرقام لـ بيلينجهام بعد التسجيل ضد صربيا انتهت يورو 2024 - صربيا (0)-(1) إنجلترا.. فوز الأسود الثلاثة
أخر الأخبار
تقرير: اجتماع بين يوفنتوس ووكيل كييزا.. والنادي يحدد مطالبه لبيعه 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كالتشيو ميركاتو: ميلان يقرر تفعيل بند شراء لاعب ريال مدريد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الأداء الرائع.. رومانو: ريال مدريد سيبدأ المفاوضات لتمديد عقد كارباخال ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: كفاراتسخيليا يريد الرحيل.. ورد ناري من نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين17 يونيو - الزمالك ضد المصري.. وفرنسا وبلجيكا في يورو 2024 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة 11 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة 11 ساعة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة 11 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 4 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال