يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة

أبدى هاري كين مهاجم إنجلترا سعادته بفوز صعب تحقق على صربيا في أولى مباريات الأسود الثلاثة في يورو 2024.

وقال كين في تصريحاته لـ بي بي سي: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة، وصربيا شكلت العديد من التهديدات ولديها بعض اللاعبين الجيدين".

وأضاف "لاعبو صربيا يحولون الأمور لمعركة صعبة علينا، وأعتقد أننا تعاملنا معها جيدا".

وأوضح "كانت هناك فترة في الشوط الثاني حين تم دفعنا إلى منطقتنا، ووجدنا الأمور صعبة ولكن الفوز كان مهما".

وواصل "إنها مباراة صعبة وصربيا فريق صعب، وكان من المهم الحصول على النقاط الثلاث للعبور. إنه فوز جيد لنا اليوم".

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على صربيا، الذي تحقق بهدف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

على الجانب الآخر تعادل منتخب الدنمارك مع سلوفينيا بهدف لكل فريق.