خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 00:54

كتب : هاني العوضي

عبد الرحمن نادر - محترف السلة المصري في NBA

يغيب عبد الرحمن نادر لاعب منتخب مصر لكرة السلة الانضمام عن المعسكر استعدادا لخوض تصفيات أولمبياد باريس 2024.

وأعلن منتخب مصر قائمته الأولية للمشاركة في التصفيات الأولمبية والتي ستبدأ الشهر المقبل.

ويحترف نادر في أستراليا بقميص فريق ميلبورن فينيكس.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري لكرة السلة أرسل تذكرة اقتصادية للاعب للقدوم من أستراليا إلى مصر عن طريق ترازيت في ألمانيا.

وهو ما لم يعجب اللاعب وأعلن إصابته في الركبة.

ولن يضم منتخب مصر لاعبا لتعويض غياب نادر في المعسكر الذي يبدأ الشهر الجاري في لاتفيا.

وسبق أن أعلن نادر في مارس 2023 تمثيله لمنتخب مصر في كأس العالم.

وفي مارس الماضي أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة استخراج كافة الأوراق ليصبح لاعبا لمنتخب مصر.

عبد الرحمن من مواليد عام 1993 ولعب مع فريق فينيكس صنز الأمريكي من قبل في دوري NBA.

واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فينيكس صنز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فينيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري.

ويخوض منتخب رجال مصر لكرة السلة الملحق العالمي في يوليو المقبل ضمن تصفيات اليونان.

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وجاءت قائمة المنتخب:

كريم حاتم – أحمد عادل – يوسف رفعت – إيهاب أمين – يوسف شحاتة – عمر هشام – أحمد ياسر ريحان – مهاب ياسر – عبد الرحمن نادر – عمرو الجندي – عمر الشيخ – هيثم كمال – باتريك جاردنر – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – عمر طارق.

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

وفي حالة خطف منتخب مصر بطاقة العبور للأولمبياد سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وجاءت مجموعات تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.

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