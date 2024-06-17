خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة

يغيب عبد الرحمن نادر لاعب منتخب مصر لكرة السلة الانضمام عن المعسكر استعدادا لخوض تصفيات أولمبياد باريس 2024.

وأعلن منتخب مصر قائمته الأولية للمشاركة في التصفيات الأولمبية والتي ستبدأ الشهر المقبل.

ويحترف نادر في أستراليا بقميص فريق ميلبورن فينيكس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري لكرة السلة أرسل تذكرة اقتصادية للاعب للقدوم من أستراليا إلى مصر عن طريق ترازيت في ألمانيا.

وهو ما لم يعجب اللاعب وأعلن إصابته في الركبة.

ولن يضم منتخب مصر لاعبا لتعويض غياب نادر في المعسكر الذي يبدأ الشهر الجاري في لاتفيا.

وسبق أن أعلن نادر في مارس 2023 تمثيله لمنتخب مصر في كأس العالم.

وفي مارس الماضي أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة استخراج كافة الأوراق ليصبح لاعبا لمنتخب مصر.

عبد الرحمن من مواليد عام 1993 ولعب مع فريق فينيكس صنز الأمريكي من قبل في دوري NBA.

واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فينيكس صنز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فينيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري.

ويخوض منتخب رجال مصر لكرة السلة الملحق العالمي في يوليو المقبل ضمن تصفيات اليونان.

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.