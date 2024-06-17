يورو 2024 - مدرب سلوفاكيا: لسنا المرشحين أمام بلجيكا.. والمهم ألا نخسر

أبدى الإيطالي فرانشيسكو كالزونا مدرب منتخب سلوفاكيا اعتقاده أنه سيكون سعيدا بالتعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى لهما في مجموعات يورو 2024.

وقال كالزونا في المؤتمر الصحفي: "نعرف أننا لسنا المرشحين للفوز في هذه المباراة بكل الطرق".

وأوضح "أتمنى أن يتجاوز الفريق حدوده ويحصل على أفضل نتيجة ممكنة".

وتابع "ما يهم هو ألا نخسر. بلجيكا جيدة للغاية في التحولات والمرتدات، ولكن لدينا طريقتنا في اللعب".

وواصل "حين تضغط جيدا هذا يمنحك أفضلية، ولكن إذا لم تفعل ذلك جيدا ستترك الكثير من المساحات".

وتستعد بلجيكا لخوض أولى مباريات المجموعة الخامسة ضد سلوفاكيا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وكان كالزونا هو مدرب نابولي المؤقت للنصف الثاني من الموسم الماضي 2023-2024.