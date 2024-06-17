يورو 2024 - بيلينجهام: هدفي ضد صربيا؟ اعتدت على دخول منطقة الجزاء مع ريال مدريد

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا - صربيا

أوضح جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا أنه اعتاد دخول منطقة الجزاء مع ريال مدريد.

وسجل الدولي الشاب هدف فوز إنجلترا على صربيا في يورو 2024 بكرة رأسية.

وقال بيلينجهام عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كانت مباراة جيدة، صربيا منتخب جيد وقوي، كان فوزا مهما، حضرنا أنفسنا جيدا وفزنا".

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وأضاف "كنا نعلم أدوارنا، حاولنا اللعب بأسلوبنا، ومن المهم أن نبدأ بشكل جيد، وسنركز على اللقاء المقبل".

وأكمل "اعتدت على دخول منطقة الجزاء، اعتدت على ذلك في ريال مدريد وأردت أن أواصل نفس المستوى في اليورو. إنها بداية رائعة بالنسبة لي شخصيا لزيادة ثقتي بنفسي، إن مساعدة اللاعبين على تحقيق الفوز هو أهم شيء".

وبات بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يسجل في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا وهو محترف خارج إنجلترا.

كما أصبح ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل لإنجلترا في بطولة اليورو بعد ستيف ماكمانامان في يورو 2000 ضد البرتغال.

وكرر جود ما فعله في كأس العالم 2022، حيث افتتح التسجيل آنذاك ضد إيران والآن يفعلها مجددا ضد صربيا في يورو 2024.

وأصبح ثالث أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في بطولة يورو بعمر 20 عاما و353 يوما.

ويسبقه فقط كل من واين روني بعمر 18 عاما و237 يوما، ومايكل أوين بعمر 20 عاما و189 يوما.

وقدم الدولي الشاب موسما مميزا مع ريال مدريد عقب انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني.

خاض لاعب الوسط 42 مباراة سجل 23 هدفا وصنع 13 وتوج بألقاب السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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