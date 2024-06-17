محمد سالم: مباراة طلائع الجيش كانت فاصلة لـ المقاولون العرب

شدد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب أن الفوز على طلائع الجيش بمثابة بداية جديدة.

وحقق المقاولون العرب فوزه الأكبر في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 3-1 على طلائع الجيش في افتتاح الجولة 26 من الدوري المصري.

وقال محمد سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "نأمل أن تكون بداية جيدة نبني عليها في الفترة المقبلة لتعديل موقفنا في جدول الترتيب".

وأكمل "بالنسبة لنا كانت مباراة فاصلة من أجل الفوز، وفي مباراة الداخلية لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأتم "لا يوجد وقت لنضيعه في الفترة المقبلة".

ورفع سالم رصيده لـ 8 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

وهو ثاني أفضل موسم له على المستوى التهديفي في الدوري بعد موسم 2014-15 الذي سجل خلاله 9 أهداف بقميص ذئاب الجبل أيضا.

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سجل أهداف ذئاب الجبل: مامادو نياس ومحمد سالم وأحمد عبد العزيز "مودي" فيما سجل محمد هاني هدف طلائع الجيش.

ولأول مرة يسجل ذئاب الجبل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الجولة الرابعة بعد التعادل مع زد 3-3.