ذراع الكرة.. وذراع الخمر

في الأعوام الأخيرة، صافرة انطلاق بطولة اليورو الحقيقية لم تعُد تُطلق مع مباراة الافتتاح، بل عندما يقرر مجموعة من الإنجليز افتعال شجارهم الأول تحت تأثير الخمر.

وإن أردت مقياسا لجودة الكحوليات التي يسرف مشجعو إنجلترا في تناولها، فقد قادتهم قبل 8 أعوام للشجار مع هؤلاء الروس الذين لا يحب أحد العبث معهم على الإطلاق، والسبب بسيط للغاية: في روسيا.. الإنسان هو من يطارد الدب.

هذه الرابط المقدس بين كرة القدم والخمور لدى الإنجليز، دفع السلطات الألمانية لتشجيعهم على تدخين "الحشيش" بدلا من الشرب، فالأول يهدئ الأعصاب، أما الثاني فيثير السلوك العدواني..

أتعرف كيف استجابت جماهير إنجلترا لهذه الدعوة؟ بأغنية "10 طائرات ألمانية" التي تتغنى بأحداث الحرب العالمية، في ألمانيا، وهم يحملون أكوابهم المفضلة بالطبع.

وبلا أدنى مفاجأة، حدث ما يعلم الجميع أنه سيحدث، وانقض سكارى الإنجليز على نظرائهم الصربيين لتشتعل المعركة الأولى خارج الملعب.. اللعنة، كانت الأمور جيدة عند مرحلة كسر الاسباجيتي.

الذراع الإنجليزي الوحيد الذي نحب مشاهدته مرفوعا

أرأيت؟ كدنا ننسى أن هناك مباراة.. منتخب إنجلترا فاز بمباراته الأولى في دور المجموعات على حساب صربيا بهدف دون رد.

الهدف سجله جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وبطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وأحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024.

في الدقيقة 13، تلقى بيلينجهام تمريرة رجل قدم الكثير ولم تنصفه المشاهد الأخيرة، هو بوكايو ساكا جناح أرسنال، ليسجل الهدف الوحيد ويرفع ذراعيه في احتفال رأيناه عشرات المرات خلال الموسم المنقضي.

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صربيا حاولت الرد في الدقيقة 20 بتسديدة من ألكساندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 43 وجد دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا نفسه مضطرا لإجراء تبديله الأول، بسحب فيليب كوستيتش المصاب وإشراك فيليب ملادينوفيتش بدلا منه.

وبين الشوطين أجرى ستويكوفيتش تبديلا جديدا، بنزول إيفان إيليتش بدلا من نيمانيا جوديلي.

مرة أخرى سدد البديل ملادينوفيتش ولكن تصدى جوردان بيكفورد للكرة في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 61 حل دوسان تاديتش ولوكا يوفيتش بدلا من ميتروفيتش وساسا لوكيتش.

على الجانب الآخر حل كونور جالاجر بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 69.

وفي صفوف صربيا أتى فيليكو بيرمانسيفيتش بدلا من أندريا زيفكوفيتش في الدقيقة 74.

وكاد هاري كين يحسم المباراة في الدقيقة 77 برأسية قوية ولكن اصطدمت بيد الحارس ثم بالعارضة.

بينما كاد دوسان فلاهوفيتش يتعادل لصربيا بتسديدة قوية ولكن تمكن بيكفورد من التصدي لها في الدقيقة 82.

وأخيرا أخذ بيلينجهام ذراعه وخرج في الدقيقة 86، حيث حل كوبي ماينو بدلا منه.

الأسود الثلاثة على الصدارة بأول 3 نقاط في المجموعة، بعد تعادل الدنمارك وسلوفينيا بهدف لكل فريق.

وبذلك تفشل صربيا في تحقيق أي نقطة من مباراتها الأولى كدولة منفردة في اليورو.