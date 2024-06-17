الثامنة له هذا الموسم.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد المصري

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

أحمد الغندور

يدير أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد المصري تحكيميا في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريقان مساء الإثنين في السابعة مساءً على استاد برج العرب.

ويعاون الغندور كل من سامي هلهل وأحمد صلاح، فيما يتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من محمود البنا ويعاونه يوسف البساطي.

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وستكون تلك المباراة الثامنة للغندور في الدوري المصري الموسم الجاري.

وفي 7 مباريات سابقة أشهر 21 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وأدار الموسم الجاري مباراة للمصري انتهت بالتعادل مع الإسماعيلي 1-1.

فيما أدار للزمالك مباراة واحدة انتهت بالفوز 3-0 على الاتحاد.

ويحتل المصري المركز الثاني في الترتيب بـ39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

أما الزمالك فيأتي في المركز الـ11 بـ31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

الدوري المصري أحمد الغندور الزمالك المصري
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