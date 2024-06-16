يورو 2024 - مواصلا الإبهار.. 4 أرقام لـ بيلينجهام بعد التسجيل ضد صربيا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 22:40

كتب : إسلام أحمد

جود بيلينجهام - إنجلترا - صربيا

افتتح جود بيلينجهام أهداف منتخب إنجلترا في يورو 2024 بشباك صربيا لحساب المجموعة الثالثة.

ويلتقي الفريقان على ملعب جيلسنكيرشين معقل شالكه في ألمانيا التي تستضيف البطولة.

ومن عرضية بوكايو ساكا انقض لاعب وسط ريال مدريد وسجل برأسية قوية هدف الأسود الثلاثة الأول في اللقاء.

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وبات بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يسجل في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا وهو محترف خارج إنجلترا.

كما أصبح ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل لإنجلترا في بطولة اليورو بعد ستيف ماكمانامان في يورو 2000 ضد البرتغال.

وكرر جود ما فعله في كأس العالم 2022، حيث افتتح التسجيل آنذاك ضد إيران والآن يفعلها مجددا ضد صربيا في يورو 2024.

وأصبح ثالث أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في بطولة يورو بعمر 20 عاما و353 يوما.

ويسبقه فقط كل من واين روني بعمر 18 عاما و237 يوما، ومايكل أوين بعمر 20 عاما و189 يوما.

وفي حال فاز منتخب إنجلترا سيتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وكان منتخبا الدنمارك وسلوفينيا تقاسما نقاط اللقاء بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وقدم الدولي الشاب موسما مميزا مع ريال مدريد عقب انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني.

خاض لاعب الوسط 42 مباراة سجل 23 هدفا وصنع 13 وتوج بألقاب السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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