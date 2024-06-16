الهداف ونجم آخر.. غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي

يخوض الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام الأهلي في غياب ثلاثي من أبرز لاعبيه.

ويغيب الهداف الأنجولي أجوستينو مابولولو للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

ولنفس السبب يغيب عمر الوحش لاعب خط الوسط.

فيما يغيب أحمد عادل عن صفوف الفريق للإصابة، حيث لم يشارك في مران اليوم.

في الإطار ذاته وفر نادي الاتحاد السكندري حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى ملعب برج العرب الذي تقام عليه المباراة.

وتقام المباراة بين الاتحاد السكندري والأهلي يوم الثلاثاء 18 يونيو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 7 مباريات أكثر.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 36 نقطة من 25 مباراة.