انتهت يورو 2024 - صربيا (0)-(1) إنجلترا.. فوز الأسود الثلاثة

الأحد، 16 يونيو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا - صربيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صربيا ضد إنجلترا في يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب جيلسنكيرشين معقل شالكه في ألمانيا التي تستضيف البطولة حتى 14 يوليو المقبل بصافرة الإيطالي دانييلي أورساتو.

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في 15 مباراة، فازت صريبا في 4 وإنجلترا في 6 وتعادلا 5 مرات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت.. فوز الأسود الثلاثة

ق 83: تصويبة من فلاهوفيتش وكين تلك المرة يشتت برأسه من أمام مرماه

ق 82: بيكفورد يتألق ويتصدى لتسديدة فلاهوفيتش

ق 77: العارضة والحارس يمنعان هدفا لكين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تغيير اضطراري

ق 20: فلاهوفيتش يطلق تسديدة مرت بجوار القائم

ق 12: جوووووول أوووووول.. بيلينجهام يسجل برأسية الهدف الأول بعد عرضية ساكا

بداية اللقاء

صربيا إنجلترا يورو 2024
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