تشكيل يورو 2024 - أرنولد في وسط إنجلترا وتريبير ظهير أيسر.. وثنائي الهلال يقود صربيا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

أرنولد مع منتخب إنجلترا

يبدأ ترينت ألكسندر أرنولد في مركز لاعب الوسط لمنتخب إنجلترا ضد صربيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب جيلسنكيرشين معقل شالكه في ألمانيا التي تستضيف البطولة حتى 14 يوليو المقبل بصافرة الإيطالي دانييلي أورساتو.

ويشغل كيران تريبير مركز الظهير الأيسر في تشكيل جاريث ساوثجايت، ويبدأ هاري كين الهداف التاريخي في خط الوسط.

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في المقابل يعتمد منتخب صربيا على خماسي في خط الوسط على رأسهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي.

ويقود الهجوم كل من ألكسندر ميتروفيتش ودوشان فلاهوفيتش.

وجاء تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبير

الوسط: ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

وجاء تشكيل صربيا

حراسة المرمى: بيدراج رايكوفيتش

الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – سترانيا بافلوفيتش

الوسط: أندريا زيفكوفيتش – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – نيمانيا جوديلي – ساسا لوكيتش – فيليب كوستيتش

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – ألكسندر ميتروفيتش

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في 15 مباراة، فازت صريبا في 4 وإنجلترا في 6 وتعادلا 5 مرات.

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