يورو 2024 - مبابي يحسم مستقبل مشاركته في الأولمبياد.. ويهاجم حزبا سياسيا في فرنسا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

مبابي وماكرون

أبدى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ولاعب ريال مدريد الجديد اعتقاده بعدم قدرته على المشاركة مع الفريق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فرنسا ضد النمسا: "بخصوص دورة الألعاب الأولمبية موقف فريقي واضح للغاية".

وأضاف "أعتقد أني لن أشارك في دورة الألعاب الأولمبية، وهذه حقيقة. هذا هو الأمر".

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وأوضح "في الوقت ذاته أتفهم الأمر، فقد وصلت لفريق جديد لتوي، والوصول إليه في شهر سبتمبر ليس أفضل بداية ممكنة للمغامرة الجديدة".

وأكمل "الآن أتمنى الأفضل لمنتخب فرنسا المشارك في الأولمبياد، وسأشاهد كل المباريات كمشجع، وأتمنى أن نحصد الميدالية الذهبية".

وعلى صعيد آخر انضم مبابي لزميله ماركوس تورام في دعوته للتصويت ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وقال مبابي: "أنا ضد المتطرفين والجهات التي تقسم الشعب. لدينا فرصة اختيار مستقبل بلادنا، ولا يجب علينا الاختباء".

وأوضح "حين يتعلق الأمر ببلادنا يصبح مهما. أنا مع كل الأفكار التي تجمع الناس ولا تفرقها".

وكان تورام قد قال: "كمواطن يجب أن أقاتل حتى لا ينجح حزب التجمع الوطني".

وتقام الانتخابات التشريعية في فرنسا بين 30 يونيو و7 يوليو.

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