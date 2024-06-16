يورو 2024 - مدرب بولندا: لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية.. ويمكننا أن نكون أقوى

أكد ميشال بروبيرش المدير الفني لمنتخب بولندا أن فريقه لم يحتفظ بالكرة لفترة كافية ضد منافسه هولندا.

وخطف منتخب هولندا فوزا قاتلا على بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني البولندي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا: "قلت للاعبين إننا في بعض اللحظات لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية، ولم نندفع للأمام بشكل كاف، وهذا أمر مؤسف لأننا عادة ما نفعل ذلك".

وأضاف "بالطبع نحن لا نستسلم، يجب أن نفعل كل شيء للفوز بالمباراتين المتبقيتين".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أنه يمكننا أن نكون أقوى وأقوى خلال هذه البطولة، لعبنا بحزم، وكنا قريبين من المنافس، وكنا منظمين بشكل جيد".

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن فوت فيجهورست من التسجيل لهولندا.

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وأحرز فيجهورست بعدما نزل بديلا في الدقيقة 81 بدلا من ممفيس ديباي.

وفي المباراتين الوديتين قبل بطولة يورو سجل أيضا بعد دخل بديلا من مقاعد البدلاء.

وأصبح فيجهورست أسرع لاعب بديل يسجل هدفا لهولندا عبر تاريخها في البطولة، إذ أحرز بعد دقيقتين و18 ثانية.

ولذلك فاللاعب الذي يدخل من دكة البدلاء ويصنع الفارق ويسجل يطلق عليه البديل السوبر، أو Super Sub.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب مجموعته بــ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بولندا بدون نقاط.

وتتواجد في المجموعة الرابعة فرنسا والنمسا بجانب هولندا وبولندا.