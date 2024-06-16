يورو 2024 - كومان: كان يجب إنهاء الشوط الأول متقدمين.. ولا نستغل الفرص

يرى رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن كان يجب إنهاء الشوط الأول ضد بولندا بنتيجة 3-1 أو 4-1.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين عقب المباراة: "النهاية جيدة، لقد قمنا بعمل جيد جدا لمدة ساعة، تمكنا من صناعة الكثير من الفرص".

وأضاف "تأخرنا في النتيجة بسبب لحظة دفاعية سيئة في موقف عادي هذا يحتاج حقا إلى التحسين".

وأكمل "كان ينبغي أن تكون النتيجة 3-1 أو 4-1 في الشوط الأول، وبعد ذلك ترى أن الأمر أصبح صعبا، لا أعرف عدد الفرص التي سنحت لنا، كان لمنتخب ألمانيا فرصتين وسجل هدفين".

وتابع "يجب أن نستغل المساحات، كانت هناك الكثير من الفرص على الجانب الأيسر، لكننا لم نستغلها بشكل كامل".

وأنهى حديثه "مع فيجهورست، أنت تعرف أن لديك شخصا طويل القامة، وهو خطير في التعامل مع الكرات العرضية، يتمتع أيضا بتاريخ حافل ومهم إذ يسجل أهداف الفوز".

وخطف منتخب هولندا فوزا قاتلا على بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن فيجهورست من التسجيل لهولندا.

وأحرز فيجهورست بعدما نزل بديلا في الدقيقة 81 بدلا من ممفيس ديباي.

وفي المباراتين الوديتين قبل بطولة يورو سجل أيضا بعد دخل بديلا من مقاعد البدلاء.

وأصبح فيجهورست أسرع لاعب بديل يسجل هدفا لهولندا عبر تاريخها في البطولة، إذ أحرز بعد دقيقتين و18 ثانية.

ولذلك فاللاعب الذي يدخل من دكة البدلاء ويصنع الفارق ويسجل يطلق عليه البديل السوبر، أو Super Sub.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب مجموعته بــ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بولندا بدون نقاط.

وتتواجد في المجموعة الرابعة فرنسا والنمسا بجانب هولندا وبولندا.

video:1