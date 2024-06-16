التشكيل - سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي في هجوم طلائع الجيش

يقود محمد سالم هجوم المقاولون العرب في مواجهة طلائع الجيش بافتتاح الجولة 26 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

فيما يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: فاروقا نور الدين – أحمد عبد العزيز "مودي" – أمير عابد – جوزيف أوشايا

الوسط: محمد مجلي – محمد عبد الناصر

أمامهما: جواكيم أوجيري - مامادو نياس – محمود أبو الفتوح

الهجوم: محمد سالم

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي - أحمد سمير

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى دياوارا

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 23 مباراة.