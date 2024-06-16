التشكيل - سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي في هجوم طلائع الجيش

الأحد، 16 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - المقاولون العرب

يقود محمد سالم هجوم المقاولون العرب في مواجهة طلائع الجيش بافتتاح الجولة 26 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

فيما يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

أخبار متعلقة:
الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد تشكيل يورو 2024 - أوبلاك يحرس عرين سلوفينيا.. وإريكسن يقود وسط الدنمارك سوبر فيجهورست قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: فاروقا نور الدين – أحمد عبد العزيز "مودي" – أمير عابد – جوزيف أوشايا

الوسط: محمد مجلي – محمد عبد الناصر

أمامهما: جواكيم أوجيري - مامادو نياس – محمود أبو الفتوح

الهجوم: محمد سالم

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي - أحمد سمير

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى دياوارا

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 23 مباراة.

طلائع الجيش المقاولون العرب التشكيل الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي انتهت الدوري المصري - المقاولون (3)-(1) طلائع الجيش.. الفوز الأكبر لذئاب الجبل الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين مران الأهلي – عودة أكرم توفيق ومحمد هاني.. ومحاضرة فنية بالفيديو محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتنيk 3 دقيقة | ألمانيا 2024
الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مبابي يحسم مستقبل مشاركته في الأولمبياد.. ويهاجم حزبا سياسيا في فرنسا 50 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد 1100 يوم من سقوطه.. إريكسن يسجل أول أهدافه في يورو 2024 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مدرب بولندا: لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية.. ويمكننا أن نكون أقوى ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كومان: كان يجب إنهاء الشوط الأول متقدمين.. ولا نستغل الفرص ساعة | ألمانيا 2024
رونالدينيو يوضح حقيقة تصريحاته بعدم متابعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 ساعة | أمريكا
يورو 2024 - فيجورست: أخبرت صديقتي بسيناريو تسجيلي قبل مواجهة بولندا ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم