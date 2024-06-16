قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عمر جابر للإيقاف، فيما يمتنع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا عن الحضور حتى يحصل على مستحقاته.

كما يغيب المدافع محمود علاء لأسباب فنية، ويغيب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة، وهو ما ينطبق أيضا على سيف الدين الجزيري الذي أصيب مع منتخب تونس.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله.

خط الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.