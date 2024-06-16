تشكيل يورو 2024 - أوبلاك يحرس عرين سلوفينيا.. وإريكسن يقود وسط الدنمارك

الأحد، 16 يونيو 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يقود بنجامين سيسكو هجوم سلوفينيا في مواجهة الدنمارك في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لـ يورو 2024.

ويلتقي الفريقان في ملعب شتوتجارت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحرس مرمى سلوفينيا القائد المخضرم يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني.

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في المقابل يعتمد منتخب الدنمارك على كريستيان إريكسن في خط الوسط المكون من 5 لاعبين.

ويقود الهجوم الثنائي راسموس هويلوند ويوناس ويند.

وجاء تشكيل سلوفينيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: زان كارنيشنيك – فانيا دركوسيتش – جاكا بيول – إريك زانسا

الوسط: بيتار ستويانوفيتش – آدم يرين – تيمي ماكس إلسينك

الهجوم: أندراش ساربور – بنجامين سيسكو – يان مالكار

فيما جاء تشكيل الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: يانيك فيستيرجارد – يواكيم أندرسين – أندريس كريستنسين

الوسط: فيكتور كريستيانسين – بيير إيميل هويبيرج – مورتن هيولماند – كريستيان إريكسين – ألكسندر باه

الهجوم: راسموس هويلوند – يوناس ويند

ولم يحقق منتخب سلوفينيا الفوز على الدنمارك من قبل، حيث التقيا في 6 مواجهات انتهت 5 بفوز الدنمارك.

ويتواجد أيضا في المجموعة كل من إنجلترا وصربيا اللذان يلتقيا في العاشرة مساءً.

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