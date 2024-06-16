سوبر فيجورست

الأحد، 16 يونيو 2024 - 18:12

كتب : محمد رؤوف

هولندا

خطف منتخب هولندا فوزا قاتلا على بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وسجل كودي جاكبو وفوت فيجورست ثنائية هولندا، بينما أحرز آدم بوكسا لبولندا.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن فيجورست من التسجيل لهولندا.

وأحرز فيجورست بعدما نزل بديلا في الدقيقة 81 بدلا من ممفيس ديباي.

وفي المباراتين الوديتين قبل بطولة يورو سجل أيضا بعد دخل بديلا من مقاعد البدلاء.

وأصبح فيجهرست أسرع لاعب بديل يسجل هدفا لهولندا عبر تاريخها في البطولة، إذ أحرز بعد دقيقتين و18 ثانية.

ولذلك فاللاعب الذي يدخل من دكة البدلاء ويصنع الفارق ويسجل يطلق عليه البديل السوبر، أو Super Sub.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب مجموعته بــ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بولندا بدون نقاط.

ويتواجد في المجموعة الرابعة فرنسا والنمسا بجانب هولندا وبولندا.

التشكيل

بدأ ميكال بروبيرش مدرب بولندا بثلاثي دفاعي مكون من يان بدنارك وبارتوش سالامون وياكوب كيفيور.

بينما دفع رونالد كومان مدرب هولندا بممفيس دياب في الهجوم وخلفه تشافي سيمونز وتيجاني ريندرز وكودي جاكبو.

بداية قوية لهولندا

تصدى تشيزني لكرة قوية من جاكبو في الدقيقة الثانية من المباراة.

وأكمل منتخب هولندا ضغطه إذ سدد ريندرز كرة قوية للغاية في الدقيقة التاسعة من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بجانب المرمى قليلا.

هدف عكس المتوقع

سجل منتخب بولندا هدفا عكس سير اللقاء والمتوقع بعد الضغط القوي من هولندا، إذ في الدقيقة 16 سجل بوكسا بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من بيوتر زيلينسكي.

هولندا لم تستلم

لم تستلم هولندا مطلقا وحاول فان دايك في الدقيقة 19 أن يتعادل لكن تسديدته قابلت تألق من تشيزني معتاد.

التعادل

تعادل جاكبو لهولندا بعد تسديدة ارتدت في مدافع بولندا وسكنت الشباك في الدقيقة 29.

مواصلة الإهدار

واصل ديباي إهدار الفرص بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد خارج المرمى في الدقيقة 45.

لن نتراجع

في الشوط الثاني لم يتراجع منتخب هولندا على الإطلاق بل حاول التسجيل، بالتأكيد ليس بنفس قوة الضغط بسبب هبوط الحالة البدنية، لكن الرغبة لم تتغير.

وأضاع سيمونز كرة بعد تحول سريع رائع بشكل جماعي لكن تسديدة لاعب الوسط بعد المرمى في الدقيقة 54.

ومنع تشيزني هدفا في الدقيقة 70 عن طريق دينزل دومفريس.

هدف قاتل

قتل فيجورست المباراة في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

إهدارأمام المرمى الخالي

أهدر كارول سفيديرسكي أمام المرمى الخالي بعدما ارتدت له الكرة من تصدي فيربروجن في الدقيقة 90.

هولندا ألمانيا يورور 2024 بولندا جاكبو فيجهورست
نرشح لكم
تشكيل يورو 2024 - أرنولد في وسط إنجلترا وتريبير ظهير أيسر.. وثنائي الهلال يقود صربيا يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتين يورو 2024 - مبابي يحسم مستقبل مشاركته في الأولمبياد.. ويهاجم حزبا سياسيا في فرنسا بعد 1100 يوم من سقوطه.. إريكسن يسجل أول أهدافه في يورو 2024 يورو 2024 - مدرب بولندا: لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية.. ويمكننا أن نكون أقوى يورو 2024 - كومان: كان يجب إنهاء الشوط الأول متقدمين.. ولا نستغل الفرص يورو 2024 - فيجورست: أخبرت صديقتي بسيناريو تسجيلي قبل مواجهة بولندا تشكيل يورو 2024 - أوبلاك يحرس عرين سلوفينيا.. وإريكسن يقود وسط الدنمارك
أخر الأخبار
تشكيل يورو 2024 - أرنولد في وسط إنجلترا وتريبير ظهير أيسر.. وثنائي الهلال يقود صربيا دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتين 11 دقيقة | ألمانيا 2024
الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مبابي يحسم مستقبل مشاركته في الأولمبياد.. ويهاجم حزبا سياسيا في فرنسا 59 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد 1100 يوم من سقوطه.. إريكسن يسجل أول أهدافه في يورو 2024 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مدرب بولندا: لم نحتفظ بالكرة لفترة كافية.. ويمكننا أن نكون أقوى ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كومان: كان يجب إنهاء الشوط الأول متقدمين.. ولا نستغل الفرص ساعة | ألمانيا 2024
رونالدينيو يوضح حقيقة تصريحاته بعدم متابعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم