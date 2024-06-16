لاعب ريال مدريد السابق ينقذ شخصين من الغرق في المالديف

كشفت صحية ماركا الإسبانية عن قيام سيرخيو أريباس لاعب ألميريا بعمل بطولي.

سيرجيو أريباس كالفو النادي : ألميريا

أريباس أنقذ شخصين من الغرق في جزر المالديف.

اللاعب كان يتواجد بحمام السباحة في شرفته قبل أن يلاحظ استغاثة شخصين في البحر لذلك قفز سريعا للبحر وتمكن من سحبهم إلى الشاطئ.

أريباس هو لاعب سابق لريال مدريد وانتقل من صفوفه إلى ألميريا في بداية الموسم المنقضي.

صاحب الـ 22 عاما ظهر من قبل في كأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد وسجل هدفا في مرمى الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.

وعلى الرغم من هبوط ألميريا للدرجة الثانية إلى أن أريباس شارك مع الفريق في مباراة وتمكن من تسجيل تسعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

وخلال مشاركاته مع الفريق الأول لريال مدريد لعب أريباس 14 مباراة وخلالها سجل هدف وحيد كان بمرمى الأهلي.