يورو 2024 - الشرطة تطلق النار على شخص يحمل قنبلة حارقة قبل مواجهة بولندا وهولندا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

الشرطة الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية في بيان رسمي عبر منصة إكس إطلاق النارس على شخص في منطقة المشجعين لبطولة يورو 2024.

وفقا لبيان الشرطة فإن الشخصكان يحمل قنبلة حارقة ودخل بها إلى منطقة المشجعين الخاصة بمنتخب هولندا في حي سان باولي بمدينة هامبورج مما أدى إلى تعامل الشرطة معه بالرصاص.

وأشارت الشرطة إلى أن الشخص يتلقى حاليا العلاج في المستشفى.

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ويستعد منتخب بولندا لمواجهة هولندا بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب فولكسبارك.

وانطلقت البطولة المقامة في ألمانيا يوم الجمعة الماضية بمواجهة أصحاب الأرض ضد اسكتلندا.

يورو 2024
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