انتهت يورو 2024 - بولندا (1)-(2) هولندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب بولندا ضد منافسه هولندا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

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انتهت

ق 90: إهدار كارول سفيديرسكي أمام المرمى الخالي بعدما ارتدت له الكرة من تصدي فيربروجن.

ق 83: جووووول فوت فيجهورست بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 70: تشيزني يمنع هدفا عن طريق دينزل دومفريس ويواصل التألق.

ق 59: بارت فيربروجن ينقذ هولندا من تسديدة صاروخية من ياكوب كيفيور.

ف 54: تشافي سيمونز يسدد خارج المرمى بعد تحول سريع رائع.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: ديباي يواصل الإهدار بعدما تسلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

ق 42: تسديدة قوية من جاكبو مرت فوق المرمى قليلا بعد عرضية أرضية من نيثان أكي.

ق 29: جوووول كودي جاكبو بعد تسديدة ارتدت في مدافع بولندا وسكنت الشباك.

ق 22: ممفيس ديباي يهدر فرصة خطيرة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.

ق 19: إنقاذ رائع من تشيزني بعد تسديدة من فيرجيل فان دايك.

ق 16: جوووول آدم بوكسا بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من بيوتر زيلينسكي

ق 9: تسديدة خطيرة من تيجاني رايندرز من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بجانب المرمى قليلا.

ق 2: تسديدة أرضية قوية من كودي جاكبو يتصدى لها تشيزني

بداية المباراة