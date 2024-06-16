انتهت يورو 2024 - بولندا (1)-(2) هولندا
الأحد، 16 يونيو 2024 - 15:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب بولندا ضد منافسه هولندا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.
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انتهت
ق 90: إهدار كارول سفيديرسكي أمام المرمى الخالي بعدما ارتدت له الكرة من تصدي فيربروجن.
ق 83: جووووول فوت فيجهورست بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 70: تشيزني يمنع هدفا عن طريق دينزل دومفريس ويواصل التألق.
ق 59: بارت فيربروجن ينقذ هولندا من تسديدة صاروخية من ياكوب كيفيور.
ف 54: تشافي سيمونز يسدد خارج المرمى بعد تحول سريع رائع.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: ديباي يواصل الإهدار بعدما تسلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة خارج المرمى.
ق 42: تسديدة قوية من جاكبو مرت فوق المرمى قليلا بعد عرضية أرضية من نيثان أكي.
ق 29: جوووول كودي جاكبو بعد تسديدة ارتدت في مدافع بولندا وسكنت الشباك.
ق 22: ممفيس ديباي يهدر فرصة خطيرة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.
ق 19: إنقاذ رائع من تشيزني بعد تسديدة من فيرجيل فان دايك.
ق 16: جوووول آدم بوكسا بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من بيوتر زيلينسكي
ق 9: تسديدة خطيرة من تيجاني رايندرز من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بجانب المرمى قليلا.
ق 2: تسديدة أرضية قوية من كودي جاكبو يتصدى لها تشيزني
بداية المباراة