"الابن البار يعود للمنزل".. أتليتكو ناسيونال يعلن التعاقد مع أوسبينا

أعلن نادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي التعاقد مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ديفيد أوسبينا النادي : أتلتيكو ناسيونال النصر

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 35 عاما.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوسبينا مع النصر بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي لديه حق الاتفاق والتوقيع مع أي نادي آخر.

وعاد الحارس الكولومبي إلى أتليتكو ناسيونال بعد 16 عاما من الرحيل عن صفوفه.

وبدأ أوسبينا مسيرته في أتليتكو ناسيونال قبل أن يخرج للاحتراف في الدوري الفرنسي من بوابة نيس ثم إلى أرسنال ونابولي والنصر في خطوته الأخيرة خارج بلاده.

ولذلك كتب النادي عبر حسابه على موقع X الابن البار يعود للمنزل.

وحصل أوسبينا على بطولة الدوري 3 مرات مع ناسيونال قبل رحيله.

وتوج ببطولة السوبر الإيطالي مع نابولي، ومع أرسنال فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ومرة واحدة الدرع الخيرية.