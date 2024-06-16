"الابن البار يعود للمنزل".. أتليتكو ناسيونال يعلن التعاقد مع أوسبينا

الأحد، 16 يونيو 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

أوسبينا - أجويرو - الأرجنتين - كولومبيا

أعلن نادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي التعاقد مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ديفيد أوسبينا

النادي : أتلتيكو ناسيونال

النصر

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 35 عاما.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوسبينا مع النصر بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي لديه حق الاتفاق والتوقيع مع أي نادي آخر.

أخبار متعلقة:
تشكيل يورو 2024 – ثلاثي في دفاع بولندا.. وديباي يقود هجوم هولندا تقرير: باريس سان جيرمان يدخل في صراع التعاقد مع جواو نيفيز لا جازيتا ديلو سبورت: روما يدخل سباق التعاقد مع هوملز الأفراح في برشلونة؟ سكاي: بايرن يصمم على التعاقد مع تاه ويترك نجم كتالونيا

وعاد الحارس الكولومبي إلى أتليتكو ناسيونال بعد 16 عاما من الرحيل عن صفوفه.

وبدأ أوسبينا مسيرته في أتليتكو ناسيونال قبل أن يخرج للاحتراف في الدوري الفرنسي من بوابة نيس ثم إلى أرسنال ونابولي والنصر في خطوته الأخيرة خارج بلاده.

ولذلك كتب النادي عبر حسابه على موقع X الابن البار يعود للمنزل.

وحصل أوسبينا على بطولة الدوري 3 مرات مع ناسيونال قبل رحيله.

وتوج ببطولة السوبر الإيطالي مع نابولي، ومع أرسنال فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ومرة واحدة الدرع الخيرية.

أوسبينا الدوري السعودي النصر أتليتكو ناسيونال
نرشح لكم
الرياضية السعودية: أستون فيلا يقدم عرضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد الرياضية السعودية: مصير ماني مع النصر غامض "المدافع الأعلى أجرا في العالم".. ماركا: النصر يغري فان دايك بهذا العرض هل يطيح بـ محمد شريف؟ الخليج يخطط للتعاقد مع حمدالله كيسيه يرفض العودة إلى الدوري الإيطالي إيقاف البليهي وتغريمه بسبب السلوك المشين تقرير سعودي: القادسية يفاجئ الهلال ويطلب كنو
أخر الأخبار
يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة 58 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة ساعة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة ساعة | كرة سلة
يورو 2024 - مدرب سلوفاكيا: لسنا المرشحين أمام بلجيكا.. والمهم ألا نخسر ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - بيلينجهام: هدفي ضد صربيا؟ اعتدت على دخول منطقة الجزاء مع ريال مدريد ساعة | ألمانيا 2024
محمد سالم: مباراة طلائع الجيش كانت فاصلة لـ المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
ذراع الكرة.. وذراع الخمر ساعة | ألمانيا 2024
الثامنة له هذا الموسم.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 4 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال