تشكيل يورو 2024 – ثلاثي في دفاع بولندا.. وديباي يقود هجوم هولندا

أعلن كل من مايكل بروبيرز مدرب منتخب بولندا ورونالد كومان مدرب هولندا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل في يورو 2024.

ويلعب منتخب بولندا ضد هولندا على ملعب فولكسبارك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك منتخب بولندا بثلاثي دفاعي في المباراة مكون من جان بيدناريك وبارتوس سالامون وجاكبو كيفيور.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تشيزني.

الدفاع: جان بيدناريك – بارتوس سالامون – جاكبو كيفيور.

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي – بيوتر زيلينسكي – تاراس رومانتشوك – نيكولا زاليفسكي.

الهجوم: سيباستيان سزيمانسكي – آدم بوكسا – كاسبر أوربانسكي.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

الحارس: بارت فيبروجين.

الدفاع: دينزل دوفرايس – ستيفان دي فري – فيرجل فان دايك – ناثان أكي.

الوسط: جيردي شوتين – جوي فيرمين – تياني ريينديرز.

الهجوم: تشافي سيمونز – ممفيس ديباي كودي جاكبو.

ويقود ممفيس ديباي هجوم هولندا بجانب كودي جاكبو وتشافي سيمونز.

ويقع المنتخبين في المجموعة الرابعة بجانب كل من النمسا وفرنسا.