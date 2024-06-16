تقرير: باريس سان جيرمان يدخل في صراع التعاقد مع جواو نيفيز

دخل نادي باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع جواو نيفيز لاعب فريق بنفيكا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النادي الفرنسي لدعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وحسب شبكة RMC فإن نادي العاصمة الفرنسية قرر الدخول في صراع مع أرسنال ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات اللاعب البرتغالي.

وحدد نادي بنفيكا البرتغالي سعر نيفيز للأندية الراغبة في ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في وقت سابق أن بنفيكا يرغب في الحصول على 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيفيز.

وأوضح رومانو أن موقف بنفيكا لن يتغير ولن يقبل بالتفاوض مع أي نادي بشأن قيمة الانتقال بل يريد فقط الحصول على الـ120 مليون يورو كاملة.

ويجذب جواو نيفيز اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية أبرزهم مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال.

اللاعب صاحب الـ19 عاما يعد من ناشئي بنفيكا وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2022.

وخلال الموسم الماضي خاض نيفيز مع بنفيكا 55 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.