لا جازيتا ديلو سبورت: روما يدخل سباق التعاقد مع هوملز

الأحد، 16 يونيو 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

ماتس هوملز - أوليفييه جيرو

دخل روما سباق التعاقد مع ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

ماتس هاميلس

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند
روما

ورحل هوملز عن دورتموند بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأصفر.

وفقا للصحفة فإن روما قد تواصل مع هوملز لطرح إمكانية ضمه في فترة الانتقالات الحالية.

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ويرغب دانييلي دي روسي في التعاقد مع مدافع جديد لتعزيز خطة اللعب بثلاثة مدافعين.

هوملز كان يتقاضى 3.6 ملايين يورو مع دورتموند ولن يشكل ذلك عائقا في الصفقة كونه سينضم للفريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 35 عاما اتربط اسمه ايضا بميلان من قبل للتعاقد معه.

وشارك هاملز مع دورتموند خلال الموسم الماضي في40 مباراة تحت قيادة تيرزيتش.

ماتس هوملز روما بوروسيا دورتموند
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