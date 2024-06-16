الأفراح في برشلونة؟ سكاي: بايرن يصمم على التعاقد مع تاه ويترك نجم كتالونيا

يبدو أن إدارة برشلونة ستكون سعيدة بهذا الخبر، إذ أنظار نادي بايرن ميونيخ تتجه بكل قوة نحو جوناثان تاه مدافع باير ليفكوزن وبالتالي ترك المسار المؤدي لنجم الفريق الكتالوني.

وحسب تقرير شبكة سكاي سبورت فإن النادي البافاري يصمم على التعاقد مع المدافع الألماني المشارك في بطولة يورو 2024 الحالية.

وأكد التقرير ذاته أن بايرن يعمل بجد من أجل دعم دفاعه باللاعب البالغ من العمر 28 عاما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة فريقه الموسم المنقضي.

وأشار التقرير إلى أن هناك مسافة بين العرض والطلب بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، لكن رغبة اللاعب حاسمة وهي الانتقال إلى بايرن، حتى يفضله على أندية الدوري الإنجليزي.

وكان بايرن مهتما بالتعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة جتى فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الصفقة لم تكتمل حسب سكاي وبالتالي الآن يفضل النادي الألماني تا.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تا حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

واشتهر بايرن منذ وقت طويل أنه يتمكن من التعاقد مع اللاعبين الجيدين الذين يظهرون في الدوري الألماني مع منافسه فكانت البداية مع ليفركوزن أيضا في مرورا بشالكة وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند بفضل قوته الاقتصادية.