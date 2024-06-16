رومانو يكشف حقيقة قرب انتقال دي ماريا إلى إنتر ميامي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن حقيقة قرب انتقال أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا إلى إنتر ميامي عندما ينتهي عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح الأرجنتيني بنهاية الشهر الجاري، ويحق له الاتفاق مع أي نادي دون الرجوع إلى بنفيكا والتوقيع له.

وأكد رومانو ألا يوجد أي اتفاق بين إنتر ميامي ودي ماريا بالرغم من الشائعات.

وأوضح رومانو أن هناك اهتمام من قبل النادي الأمريكي لكن الاتفاق ليس قريبا حتى الآن.

ويلعب رفقة ميسي في إنتر ميامي كل من سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وخوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

أنخيل دي ماريا انضم إلى بنفيكا هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 36 عاما من قبل أن رغبته هي إنهاء مسيرته الكروية في فريق طفولته روساريو سنترال الأرجنتيني.

دي ماريا حقق كأس السوبر البرتغالي رفقة بنفيكا هذا الموسم المنقضي، لكنه ودع بطولتي الكأس وبطولة الدوري الأوروبي، مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح سبورتنج لشبونة.

وأعلن دي ماريا في وقت سابق اعتزاله الدوري بنهاية كوبا أمريكا المقبلة، مع احتمالية وجوده في أولمبياد باريس هذا الصيف أيضا.