بايرن يعلن تمديد تعاقده مع بافلوفيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد تعاقده مع لاعبه أليكساندر بافلوفيتش بعقد طويل الأمد.

ألكسندر بافلوفيتش النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

اللاعب وقع على عقد جديد يمتد خمس مواسم حتى عام 2029.

بافلوفيتش كان قد استدعي لقائمة ألمانيا المشاركة في يورو 2024 ولكنه استبعد بسبب إصابته بالتهاب في اللوزتين لينضم إيمري تشان بدلا منه.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما انضم للفريق الأول لبايرن ميونيخ بعد تعصيده من فريق الشباب ببداية الموسم الماضي.

وكان بافولفيتش أحد العناصر الأساسية في الكثير من أوقات الموسم الماضي، إذ شارك في 25 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وخسر بايرن ميونيخ في الموسم الماضي جميع الألقاب التي شارك بها، بعد تتويج باير ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ولايبزج بكأس السوبر الألماني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى بايرن الدوري الألماني في المركز الثالث خلف شتوتجارت وليفركوزن الذين سيشاركان في كأس السوبر بالموسم المقبل.

وأعلن بايرن ميونيخ تعيين فينسينت كومباني مدربا للفريق خلفا لتوماس توخيل الذي رحل بنهاية الموسم.