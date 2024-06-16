بايرن يعلن تمديد تعاقده مع بافلوفيتش

الأحد، 16 يونيو 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

أليكساندر بافلوفيتش يمدد تعاقده مع بايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد تعاقده مع لاعبه أليكساندر بافلوفيتش بعقد طويل الأمد.

اللاعب وقع على عقد جديد يمتد خمس مواسم حتى عام 2029.

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بافلوفيتش كان قد استدعي لقائمة ألمانيا المشاركة في يورو 2024 ولكنه استبعد بسبب إصابته بالتهاب في اللوزتين لينضم إيمري تشان بدلا منه.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما انضم للفريق الأول لبايرن ميونيخ بعد تعصيده من فريق الشباب ببداية الموسم الماضي.

وكان بافولفيتش أحد العناصر الأساسية في الكثير من أوقات الموسم الماضي، إذ شارك في 25 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وخسر بايرن ميونيخ في الموسم الماضي جميع الألقاب التي شارك بها، بعد تتويج باير ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ولايبزج بكأس السوبر الألماني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى بايرن الدوري الألماني في المركز الثالث خلف شتوتجارت وليفركوزن الذين سيشاركان في كأس السوبر بالموسم المقبل.

وأعلن بايرن ميونيخ تعيين فينسينت كومباني مدربا للفريق خلفا لتوماس توخيل الذي رحل بنهاية الموسم.

ألكساندر بافلوفتش بايرن ميونيخ
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