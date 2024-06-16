رئيس إنتر: هذا الشيء مفقود لتجديد عقد لاوتارو.. وتطورات مستقبل إنزاجي

الأحد، 16 يونيو 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

جيوزيبي ماروتا

كشف جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان عن الشيء المفقود لإتمام تجديد عقد لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق، وكذلك مستقبل سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر.

وكانت التقارير الإخبارية تشير إلى اتفاق إنتر مع قائده الأرجنتيني لتجديد عقده حتى 2029.

وقال ماروتا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "تجديد لاوتارو؟ لقد تم ذلك بالفعل تقريبًا. الشيء الوحيد المفقود هو التوقيع".

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وأضاف "هذا ليس بالأمر السهل لأنه على الجانب الآخر من العالم يتنافس في كوبا أمريكا، لكن كل شيء على ما يرام".

وأنهى حديثه قائلا: "إنزاجي؟ كما سنتوصل معه إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده الحالي الذي سينتهي في 2025 حتى 2026".

وعين ماروتا رئيسا جديدا للنيراتزوري بعد سيطرة صندوق أوكتري على ملكية النادي بسبب عدم دفع زهانج جيندوج ونجله ستيفين زهانج قيمة قرض للصندوق الأمريكي.

وحصل ستيفين زهانج على قرض قيمته 275 مليون يورو في عام 2021 مع فائدة 12% بضمان النادي.

ومع الفائدة فإن سونينج كانت ملزمة بدفع 395 مليون يورو قيمة القرض ولم تتمكن ولذلك خسرت النادي.

وانضم ماروتا لإنتر في 2018 وتمكن من إعادة إنتر إلى منصات التتويج وأهمها وضع النجمة الثانية على شعار النادي بعد الحصول على الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في الموسم المنقضي.

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