تقرير مغربي: اتحاد شمال إفريقيا يدرس إطلاق بطولة جديدة للأندية
الأحد، 16 يونيو 2024 - 13:36
كتب : FilGoal
كشف موقع البطولة المغربي عن وجود تفكير داخل اتحاد شمال إفريقيا لإنشاء بطولة جديدة.
ويدرس الاتحاد إنشاء بطولة تحت مسمى بطولة شمال إفريقيا للأندية.
ويضم الاتحاد كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر أي أنها البلاد التي ستشارك في البطولة حال تأسيسها.
وينظم الاتحاد بطولة شمال إفريقيا ولكن للمنتخبات في الأعمار السنية وتكون البطولة مؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 وتحت 20 عاما.
وكان منتخب مصر قد توج بلقب بطولة شمال إفريقيا في نسختها الماضية للفئة السنية تحت 17 عاما.
بطولة شمال إفريقيا للأندية كانت قد تم إقامتها في ثلاث نسخ سابقة ولكنها توقفت عام 2010.
وتوج الإفريقي التونسي بلقبين للبطولة، ويحمل وفاق سطيف الجزائري اللقب في مناسبة أخرى.
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