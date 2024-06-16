في غياب ميسي وسواريز.. إنتر ميامي يقلب تأخره لفوز على فيلادلفيا يونيون بتسعة لاعبين

الأحد، 16 يونيو 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

خوردي ألبا - إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي الفوز على فيلادلفيا يونيون بهدفين مقابل هدفين الجولة 19 من الدوري الأمريكي.

المباراة شهدت غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز لوجودهما مع منتخبي بلادهما للمشاركة في كوبا أمريكا.

ميكيل أوهري تقدم بالهدف الأول لفيلادلفيا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

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وتعادل جوليان جريسيل لإنتر بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وتعرض دافيد رويز لاعب إنتر ميامي للطرد في الدقيقة الـ 66 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

الأمر تكرر مع زميله توماس رويز في الدقيقة 84 ليكمل إنتر ميامي المباراة بتسعة لاعبين.

وفي الدقيقة 94 سجل ليوناردو أفونسو الهدف الثاني لإنتر مستغلا تمريرة من يانيك برايت.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 38 متصدرا المجموعة الشرقية، بينما توقف فيلادلفيا عند النقطة 20 في المركز الثامن.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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