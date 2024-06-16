في غياب ميسي وسواريز.. إنتر ميامي يقلب تأخره لفوز على فيلادلفيا يونيون بتسعة لاعبين
الأحد، 16 يونيو 2024 - 12:22
كتب : FilGoal
حقق إنتر ميامي الفوز على فيلادلفيا يونيون بهدفين مقابل هدفين الجولة 19 من الدوري الأمريكي.
المباراة شهدت غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز لوجودهما مع منتخبي بلادهما للمشاركة في كوبا أمريكا.
ميكيل أوهري تقدم بالهدف الأول لفيلادلفيا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
وتعادل جوليان جريسيل لإنتر بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
وتعرض دافيد رويز لاعب إنتر ميامي للطرد في الدقيقة الـ 66 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
الأمر تكرر مع زميله توماس رويز في الدقيقة 84 ليكمل إنتر ميامي المباراة بتسعة لاعبين.
وفي الدقيقة 94 سجل ليوناردو أفونسو الهدف الثاني لإنتر مستغلا تمريرة من يانيك برايت.
الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 38 متصدرا المجموعة الشرقية، بينما توقف فيلادلفيا عند النقطة 20 في المركز الثامن.
نرشح لكم
رونالدينيو يوضح حقيقة تصريحاته بعدم متابعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 رومانو يكشف حقيقة قرب انتقال دي ماريا إلى إنتر ميامي ردود نارية من رافينيا على تصريحات مبابي ورونالدينيو قائمة كندا - علي وكمال وإسماعيل ضمن 26 لاعبا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024 – ميسي ودي ماريا على رأس القائمة.. وجارناتشو ينضم لأول مرة فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو في ليلة اقتحام المشجع.. الأرجنتين تستعد لكوبا أمريكا برباعية في جواتيمالا