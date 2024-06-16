مصدر من اتحاد السلة يكشف لـ في الجول حقيقة تغيير نظام الدوري.. وعقوبة سيف سمير

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة حقيقة تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "غير صحيح تعديل نظام الدوري المصري كما يشاع وسيتم إقامته بنظامه الطبيعي نهائي من 5 مباريات والفائز بـ 3 يتوج باللقب".

وواصل "لا توجد نية لزيادة عدد المحترفين إلى 2 لأن ذلك سيؤثر بالسلب على المنتخب أولا والمسابقات ثانيا لأنها ستكون احتكار على بعض الأندية دون غيرها".

وتابع "هناط دراسة فقط للعب النهائيات مثل NBA أي تقام أول مباراتين في النهائي على ملعب صاحب المركز الأول في ترتيب المجموعة ثم مباراتين على ملعب الآخر وحال اللجوء لمباراة فاصلة تقام في القاهرة".

وكشف "سيف سمير سيتم معاقبته بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه أثناء مراسم التتويج في نهائي الدوري"

وشدد "السوبر المصري بين الاتحاد والأهلي سيكون في بداية الموسم والأقرب إقامته بالبحرين مثل النسخة الماضية".

ونجح الاتحاد السكندري في التتويج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر بالموسم الماضي.