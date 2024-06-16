لاحتلاله المركز الخامس.. الوداد يعترض على جدول ترتيب الدوري المغربي

الأحد، 16 يونيو 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الوداد

أعلن نادي الوداد البيضاوي اعتراضه على الترتيب النهائي للدوري المغربي.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت الترتيب النهائي بتواجد الوداد في المركز الخامس مع وجود اتحاد تواركة بالمركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك تواركة والوداد نفس الرصيد من النقاط وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

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ويرى نادي الوداد أنه الأحق بشغل المركز الرابع والتأهل لكأس الكونفدرالية بالموسم المقبل.

ونشرت قناة الرياضية المغربية الترتيب النهائي للدوري مشيرة إلى أن الرابطة ستصدق عليه بشكل رسمي فيما بعد.

وبذلك الترتيب لن يشارك الوداد في دوري الأبطال أو الكونفدرالية بالموسم المقبل.

الوداد كان قد ودع دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي من دور المجموعات.

وكان نادي الرجاء قد حسم لقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه.

ويملك الوداد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري المغربي بصيد 22 مرة.

الدوري المغربي الوداد
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