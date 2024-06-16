مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو
الأحد، 16 يونيو 2024 - 10:42
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
يورو 2024
بولندا × هولندا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
سلوفينيا × الدنمارك.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
صربيا × إنجلترا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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