مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو

الأحد، 16 يونيو 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

إنجلترا

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

يورو 2024

بولندا × هولندا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

سلوفينيا × الدنمارك.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

صربيا × إنجلترا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

يورو 2024 مواعيد مباريات الأحد الدوري المصري
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