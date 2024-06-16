مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين

محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي

عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري.. ويحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا

عامر حسين يوضح سبب عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القناة الناقلة والمعلق

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة والمعلق

محمد شريف: كيروش قتلني.. وحقيقة البند الذي يمنعني من اللعب لفريق مصري غير الأهلي