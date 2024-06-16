كرة سلة - 16 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعداد لتصفيات أولمبياد باريس 2024

الأحد، 16 يونيو 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن هنريك رودل المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة السلة قائمته استعدادا للتصفيات المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب رجال مصر لكرة السلة الملحق العالمي في يوليو المقبل ضمن تصفيات اليونان.

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

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ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وجاءت قائمة المنتخب:

كريم حاتم – أحمد عادل – يوسف رفعت – إيهاب أمين – يوسف شحاتة – عمر هشام – أحمد ياسر ريحان – مهاب ياسر – عبد الرحمن نادر – عمرو الجندي – عمر الشيخ – هيثم كمال – باتريك جاردنر – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – عمر طارق.

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

وفي حالة خطف منتخب مصر بطاقة العبور للأولمبياد سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وجاءت مجموعات تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.

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