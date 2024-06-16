يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا

يرى فيديريكو كييزا لاعب منتخب إيطاليا بعض المتشابهات في مباراة ألبانيا في يورو 2024 بنهائي البطولة الماضية ضد إنجلترا.

وانتصر منتخب إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-1 على ألبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا بيورو 2024.

وقال كييزا للصحفيين عقب المباراة: "استرجعت بعض ذكريات نهائي يورو 2020، لكننا فعلنا الشيء نفسه أمام إنجلترا وألبانيا إذ سيطرنا على المباراتين".

وأضاف "أعتقد أن هذا الهدف المبكر صدمنا أيضا، حيث هاجمنا على الفور، ومن وجهة نظري استحقينا تسجيل المزيد من الأهداف، حيث واجهنا بعض المخاطرة في النهاية".

وأكمل "نحتاج إلى قتل المباريات التي نسيطر عليها، كل شيء في هذا المستوى ممكن أن يحدث".

وتابع "كان علينا أن ننهي المباراة مبكرا، لأن أي شيء يمكن أن يحدث في أوروبا، كان بإمكاننا الحصول على المزيد من التمريرات العمودية، لكن المدرب يريد الحفاظ على سيطرته على المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه بداية جيدة حقا، وقدمنا ​​أداء رائعا وسنواجه فريقا قويا مثل أسبانيا".

تقدم ألبانيا بهدف نديم باجرامي، وقلبت إيطاليا الطاولة بثنائية أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

الفوز ترك إيطاليا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الخميس المقبل.

فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث بدون رصيد ويتذيل منتخب كرواتيا الترتيب بدون رصيد من النقاط والأهداف.

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