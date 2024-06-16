يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن

الأحد، 16 يونيو 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - إيطاليا

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن فريقه لم يلعب بالشكل المطلوب أمام ألبانيا.

وانتصر منتخب إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-1 على ألبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا بيورو 2024.

وقال سباليتي لقناة راي سبورت الإيطالية: "رأيت العديد من الأشياء الجيدة، لكنها تحتاج إلى أن تأخذنا إلى مكان ما، وإلا فإنها لا معنى لها".

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وأضاف "كان هناك احتمالية أن نهددهم عدة مرات ولم نفعل ذلك، حضرنا أنفسنا جيدا في التحركات ثم مررنا للخلف، غيرنا رأينا بسرعة كبيرة".

وردا على إنزعاجه من خروج باريلا مصابا أجاب: "المنتخب لا يعتمد على شخص، لأننا نمتلك 26 لاعبا قويا، لا أحب فكرة أن الفريق يعتمد على الأفراد".

وأتم "في الشوط الثاني ألبانيا حاولت فعل شيء وكان علينا الاستفادة من المساحات المفتوحة لكننا تراجعنا للخلف".

تقدم منتخب ألبانيا بهدف نديم باجرامي، وقلبت إيطاليا الطاولة بثنائية أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

الفوز ترك إيطاليا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الخميس المقبل.

فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث بدون رصيد ويتذيل منتخب كرواتيا الترتيب بدون رصيد من النقاط والأهداف.

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