لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل
السبت، 15 يونيو 2024 - 23:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com لعبة شوت في الجول لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
اختر المنتخب المفضل بالنسبة لك وشارك في اللعبة وحاول أن تكسب البطولة.
وستلعب ضد باقي المنتخبات المشاركة في البطولة بداية من دور الـ16 وحتى النهائي.
وفي كل مستوى سوف تزداد صعوبة الخصم الذي ستلعب ضده.
هل انت جاهز للفوز بالبطولة في لعبة شوت في الجول؟
شارك في لعبة شوت في الجول والعب من هنا
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