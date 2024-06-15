لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا
السبت، 15 يونيو 2024 - 23:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com لعبة الأعلام لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
إذا كنت تعرف الكثير من أعلام منتخبات قارة أوروبا فهذه اللعبة مناسبة لك.
اختبر معلوماتك معنا عن أعلام منتخبات قارة أوروبا في بطولة كأس الأمم يورو 2024.
وكلما استطعت معرفة المزيد من الأعلام ستتقدم في المستوى وتحقق المزيد من النقاط.
اشترك والعب تحدي لعبة الأعلام من هنا
نرشح لكم
يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن الإسباجتي لا ينكسر لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نحن أقوياء ويمكنك اختيار أي لاعب للإشادة به يورو 2024 – داليتش: لهذا أخرجت مودريتش وكوفاسيتش.. وصمدنا أمام ضغط إسبانيا يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية
أخر الأخبار
الإسباجتي لا ينكسر 2 ساعة | ألمانيا 2024