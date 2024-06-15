لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس

يقدم لكم FilGoal.com لعبة تحدي الحراس لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

اختر المستوى الذي تريد بدء اللعب منه بداية من 1 وحتى المستوى رقم 10.

وفي كل مستوى سوف تزداد صعوبة الخصم الذي ستلعب ضده.

عليك التصدي للكرة ومنعها من دخول المرمى لتخطي كل مستوى وحتى تنهي جميع المستويات بنجاح.

العب تحدي حراس المرمى من هنا