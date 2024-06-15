لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس
السبت، 15 يونيو 2024 - 23:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com لعبة تحدي الحراس لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
اختر المستوى الذي تريد بدء اللعب منه بداية من 1 وحتى المستوى رقم 10.
وفي كل مستوى سوف تزداد صعوبة الخصم الذي ستلعب ضده.
عليك التصدي للكرة ومنعها من دخول المرمى لتخطي كل مستوى وحتى تنهي جميع المستويات بنجاح.
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