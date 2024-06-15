لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس

السبت، 15 يونيو 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

لعبة تحدي الحراس

يقدم لكم FilGoal.com لعبة تحدي الحراس لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

اختر المستوى الذي تريد بدء اللعب منه بداية من 1 وحتى المستوى رقم 10.

وفي كل مستوى سوف تزداد صعوبة الخصم الذي ستلعب ضده.

عليك التصدي للكرة ومنعها من دخول المرمى لتخطي كل مستوى وحتى تنهي جميع المستويات بنجاح.

العب تحدي حراس المرمى من هنا

لعبة تحدي الحراس يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن الإسباجتي لا ينكسر لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نحن أقوياء ويمكنك اختيار أي لاعب للإشادة به يورو 2024 – داليتش: لهذا أخرجت مودريتش وكوفاسيتش.. وصمدنا أمام ضغط إسبانيا يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية
أخر الأخبار
كرة سلة - 16 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعداد لتصفيات أولمبياد باريس 2024 ساعة | كرة سلة
يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن 2 ساعة | ألمانيا 2024
الإسباجتي لا ينكسر 2 ساعة | ألمانيا 2024
الترجي يتوج بالدوري الـ33 بعد الفوز على اتحاد المنستيري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل 2 ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا 2 ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس 3 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم