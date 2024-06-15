يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نحن أقوياء ويمكنك اختيار أي لاعب للإشادة به

أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بلاعبي فريقه بعد الفوز على كرواتيا في مستهل مباريات الفريق في كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال لا فوينتي عقب المباراة: "أداء الفريق أمام كرواتيا كان متكاملا، سواء من اللاعبين الشباب أو أصحاب الخبرات الذين فازوا بكل شيء في كرة القدم تقريبا لكنهم لا يزالوا متعطشين لتحقيق المزيد ومتلزمين".

وأضاف "يمكنك اختيار أي لاعب من منتخب إسبانيا للإشادة به، إنهم واثقون ويؤمنون بما يمكننا تحقيقه".

وأتم تصريحاته "نحن أقوياء ونعمل بجد ونتحد خلف هدف واحد".

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على كرواتيا بثلاثية دون رد في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا يورو 2024.

واستهل منتخب إسبانيا البطولة بفوز كبير على كرواتيا ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا وألبانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا في الجولة المقبلة يوم الخميس القادم 20 يونيو الجاري ضد إيطاليا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد ألبانيا يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته.