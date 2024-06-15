يورو 2024 – داليتش: لهذا أخرجت مودريتش وكوفاسيتش.. وصمدنا أمام ضغط إسبانيا

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن سبب استبدال لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش ضد إسبانيا.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على كرواتيا بثلاثية دون رد في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا يورو 2024.

وقال المدير الفني الكرواتي خلال مؤتمر صحفي: "لماذا أخرجت مودريتش وكوفاسيتش؟ أمامنا مباراتان مهمتان أمام ألبانيا وإيطاليا، في تلك اللحظة، كانت النتيجة 3-0 لصالح إسبانيا".

وأضاف "لم يكن لدينا الكثير من الفرص لقلب النتيجة، لذلك قررت استبدالهما".

وأكمل "كان انطباعي هو أننا صمدنا أمام الضغط الإسباني في أول 10-15 دقيقة".

وتابع "سيطرنا على الأمور، وكنا أفضل وبدأنا في خلق بعض الفرص، ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفا بسبب خطأنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نتمكن من العودة للمباراة بعد ذلك، ولم تكن الأمور جيدة".

واستهل منتخب إسبانيا البطولة بفوز كبير على كرواتيا ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا وألبانيا.